СК попросил суд отправить Апфельбаум под домашний арест

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в качестве меры пресечения для Софьи Апфельбаум домашнего ареста, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, судебное заседание по делу директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), обвиняемой в мошенничестве, начнется после явки всех участников процесса.

Накануне, 26 октября, Следственный комитет объявил о задержании Апфельбаум, объяснив его тем, что следователям удалось установить ее причастность к хищению бюджетных денежных средств, выделенных «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа».

Позднее Апфельбаум было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), сама она себя виновной не признала.