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Игровые доходы Mail.Ru Group за рубежом впервые превысили российские
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Игровые доходы Mail.Ru Group за рубежом впервые превысили российские
Технологии и медиа, 10:44
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Игровые доходы Mail.Ru Group за рубежом впервые превысили российские

Выручка Mail.Ru Group от массовых многопользовательских онлайн-игр (ММО) в третьем квартале выросла на 82,8% и составила 4,3 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. При этом выручка от этого направления на международном рынке впервые превысила выручку сегмента в России: 56% против 44%. Во втором квартале этого года соотношение выручки от этих сегментов составляло 50% на 50%. В первом квартале Mail.Ru Group отчиталась, что впервые международная выручка от игр превысила треть выручки сегмента, а в марте достигла рекордных 40%.

Как пояснил РБК представитель Mail.Ru Group, основными рынками за рубежом для компании являются Европа, США и Япония. Распределение долей по странам компания не раскрывает.

Общая выручка от ММО-игр показала наиболее высокие темпы роста среди остальных направлений Mail.Ru Group. «Рост в третьем квартале обеспечен солидной базой, в том числе продолжающимся успехом как давно существующих, так и новых игр. Warface и War Robots по-прежнему показывают отличные результаты и остаются нашими крупнейшими играми. В конце второго квартала состоялся мировой запуск HAWK на Android — игра уже набрала популярность. Мы запланировали ряд запусков на четвертый квартал и готовим плотный график релизов на 2018 год», — отмечается в сообщении Mail.Ru Group.

Mail.Ru Group принадлежит разработчик мобильных игр Pixonic, которого холдинг купил в октябре 2016 года. Как ранее писал РБК со ссылкой на рейтинг App Annie, компания заняла пятую строчку рейтинга самых доходных издателей мобильных приложений среди европейских компаний, обогнав игрового гиганта Ubisoft. На первом месте оказалась другая российская компания — Playrix.

Теги: Игры , Mail Ru Group , Warface , War Robot
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