Следовавший из Перми в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
Общество, 09:53
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Следовавший из Перми в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет, следовавший рейсом Пермь — Москва, вернулся в аэропорт вылета, сообщает местное издание 59.ru.
Перед тем, как приземлиться, лайнер SU-1393 сделал несколько кругов над аэропортом, пишет издание. «С пассажирами все в порядке. Они находятся на территории аэропорта», — отметила сотрудник пресс-службы аэропорта. Она добавила, что с ними в настоящий момент работает представитель авиакомпании «Аэрофлот».
По какой причине самолет вернулся, в пресс-службе аэропорта не уточнили.