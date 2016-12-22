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Куба назвала «акустическую атаку» на посольство США «стрекотом сверчков»
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Куба назвала «акустическую атаку» на посольство США «стрекотом сверчков»
Политика, 07:36
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Куба назвала «акустическую атаку» на посольство США «стрекотом сверчков»

Согласно результатам расследования, которое провели кубинские специалисты, шумы, названные американскими дипломатами «акустической атакой» могли быть «стрекотом сверчков или цикад». Об этом сообщает кубинская газета Granma.

Как сообщили изданию следователи, они сравнили предоставленные записи шумов «акустической атаки» и запись стрекота цикады.​ «Мы также сравнили спектры всех сигналов, предоставляемых с записанным спектром, и, очевидно, этот общий шум очень похож на шум цикады», — рассказали кубинские специалисты газете.

​Они добавили, что подобные насекомые, живущие в прибрежных районах, «были идентифицированы» в районах, прилежащих к резиденциями американских дипломатов.

В очередной раз об «акустических атаках» на американских дипломатах Госдепартамент США сообщил в начале октября. В этот раз они были проведены не в диппредставительствах, а в отелях Nacional и Capri. После этого американские власти наложили ограничения для своих дипломатов на проживание в данных местах.

В первый раз об «акустических атаках» на дипломатов США на Кубе стало известно в августе. Тогда, по данным Госдепартамента, пострадали 22 американских дипработника. В американском дипведомстве утверждают, что после «атак» у сотрудников миссии были зафиксированы нарушения работы нервной системы и ряд сопутствующих недомоганий. В правительстве Кубы заявили, что американская сторона не предоставила никаких доказательств «акустической атаки». Обследовать и зафиксировать проблемы со здоровьем у американских дипломатов кубинским медикам не дали.

В начале октября США выслали 15 кубинских дипломатов. Это было сделано в ответ на «неспособность» властей Кубы предпринять меры в связи с «акустическими атаками» на сотрудников американской миссии.

 

Теги: США , Куба , дипломаты , акустическая атака , сверчки , цикады
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