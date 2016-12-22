На Курилы прибыла вторая японская делегация бизнесменов

На Курильские острова прибыла вторая делегация бизнесменов и чиновников из Японии, заявила ​начальник отдела развития сотрудничества с Японией Министерства экономического развития Сахалинской области Ирина Загидулина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на курильский остров Кунашир прибыла японская делегация из 54 человек. Руководит миссией советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.Они будут работать по пяти направлениям: марикультура, сельское хозяйство, туризм, энергетика, окружающая среда (отходы). 27 октября делегация посетит остров Кунашир, затем переместится на Итуруп и оттуда направится на Шикотан. «В настоящее время теплоход «Этопирика», на котором прибыла японская делегация, швартуется в порту Южно-Курильска», —рассказала Загидулина.

Точная дата работы второй японской делегация чиновников и бизнесменов на Курильских островах стала известна 23 октября. О подготовке мероприятия российские власти сообщали в сентябре.

Первый визит подобной делегации прошел с 27 июня по 31 июля. Эта поездка была организована по поручению президента Владимира Путина, о котором он объявил в апреле.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале консультаций по совместной деятельности на Курильском архипелаге во время визита Путина в Японию в декабре 2016 года. На встрече во Владивостоке в сентябре 2017 года стороны договорились выделить пять начальных проектов: марикультура,туризм, энергетика, окружающая среда (отходы).



