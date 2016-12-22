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В Тихом океане спасли двух дрейфовавших пять месяцев на яхте американок
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В Тихом океане спасли двух дрейфовавших пять месяцев на яхте американок
Общество, 04:31
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В Тихом океане спасли двух дрейфовавших пять месяцев на яхте американок

Американский десантный корабль USS Ashland в 900 милях (1448 км) к юго-востоку от Японии спас двух американок, дрейфовавших пять месяцев на яхте в Тихом океане. Об этом говорится в официальном сообщении ВМС США.

Как говорится в сообщении, базирующийся в японском Сасебо десантный корабль подобрал американских мореходок — Дженифер Аппель и Таша Фуиаба — 25 октября. «Я благодарна им [морякам ВМС США] за их службу нашей стране. Они спасли наши жизни. Гордость и радость, которую мы испытали, когда их увидели были истинным облегчением». — заявила Аппель.

На борту десантного корабля женщинам была оказана необходимая медицинская помощь. Они будут находиться на USS Ashland до захода в ближайший порт.

О нахождении яхты моряки ВМС США узнали от тайваньского рыболовного судна 24 октября. Промысловики связались с береговой охраной Гумма, та — со спасательными центрами на Тайване и в Японии и, наконец, сообщение было передано в Гонолулу, на Гавайские острова. На обнаруженной яхте кроме женщин были также найдены две собаки.

Как рассказали спасенные, они отправились в плавание с Гавайских островов весной. 30 мая двигатель яхты вышел из строя. Американки продолжили путь, надеясь, что смогут двигаться под парусами. Ежедневно они посылали сигнал бедствия, однако он никем не был услышан. По словам Аппель, они выжили благодаря опреснителям воды и годовому запасу еды, в основном — макарон, риса и других круп.

В 2016 году у берегов Филиппин рыбаки нашли яхту. На полузатопленном судне они нашли мумифицированное тело мужчины, который, судя по всему, умер ненасильственной смертью. По результатам экспертизы, вероятной причиной смерти был назван инфаркт. Тело принадлежало немецкому яхтсмену Манфреду Фрицу Байорату. До того, как судно было найдено, оно дрейфовало в океане несколько месяцев.


 

Теги: Тихий океан , спасение , яхта , дрейф
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