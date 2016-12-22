В армии Украины назвали 80% автопарка устаревшими

Около 80% автопарка Вооруженных сил Украины (ВСУ) устарели, заявил ​начальник Центрального автомобильного управления вооружения (ЦАУВ) ВСУ Александр Сергий. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

«80% автомобильной техники ВСУ — это устаревший парк», — констатировал Сергий.

В то же время начальник ЦАУВ отметил, что автопарк украинской армии все же ежегодно обновляется. По его словам, в 2018 году запланировано закупить «до 1000 единиц техники», и все эти машины являются грузовыми автомобилями. «Вся эта техника пойдет только в боевые части для артиллерийских подразделений, подразделений обеспечения и подвоза боеприпасов и военно-технического имущества», — уточнил Сергий.

Ранее телеканал «112.Украина» со ссылкой на Минобороны страны сообщал, что ВСУ ежегодно обновляет парк техники и вооружений на 5%, что «соответствует мировым показателям». За 2017 год украинская армия получила 1300 единиц вооружения и военной техники и более 22 тыс. единиц ракет и боеприпасов.

В середине октября президент Украины Петр Порошенко пообещал «немедленно» поставить ВСУ 200 единиц техники, включая более 60 танков. В июле глава государства заявил, что в НАТО согласны рассмотреть вопрос вступления Украины Альянс в случае, если к 2020 году она достигнет стандартов организации к этому времени, в частности, в области организации и подготовки вооруженных сил.