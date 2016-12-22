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Центр примирения в Сирии рассказал о торговле боевиков гумпомощью
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Центр примирения в Сирии рассказал о торговле боевиков гумпомощью
Война в Сирии, 22:38
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Центр примирения в Сирии рассказал о торговле боевиков гумпомощью

Жители Сирии в Восточной Гуте обвинили боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в продаже продуктов из гуманитарной помощи по завышенным ценам. Об этом сообщается в пресс-релизе Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.

«В ряде населенных пунктов района Восточная Гута прошли выступления местных жителей с обвинениями боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в присвоении гуманитарной помощи и последующей продаже продуктов по завышенным ценам», — говорится в сообщении.

В центре призвали лидеров вооруженной оппозиции, которые решили соблюдать перемирие, помочь международным организациями обеспечить доставку гумпомощи мирным жителям.

В сообщении отмечается, что российский центр доставил 3,5 тыс. кг гумпомощи в населенный пункт Дарваша в провинции Риф-Дамаск. Всего жители получили 500 продовольственных наборов. Кроме того, медики во время гуманитарной акции помогли 112 сирийцам, в том числе 32 детям.

Кроме того, сирийские власти и представители российского центра помогли двум гуманитарным конвоям ООН доехать до населенных пунктов Телль-Гехаб и Эль-Джизе в провинции Дераа. Всего они доставили 147 т гумпомощи, в том числе продовольствие и хозяйственные принадлежности.

В начале октября ООН сообщала, что организация не может доставить гуманитарную помощь в сирийский город Дейр-эз-Зор, потому что одна из дорог к городу была отрезана из-за военных действий. На подступах к городу происходили столкновения между сирийской армией и боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

В свою очередь, 5 октября, Международный комитет Красного Креста сообщал, что в Сирии более ста человек не имеют доступ к медицинской помощи, из-за того что больницы были разрушены в результате военных действий. По данным Красного Креста, тяжелая ситуация возникла в городах Ракка и Идлиб, а также в Восточной Гуте около Дамаска.

Теги: Сирия , боевики , конфликт в Сирии
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