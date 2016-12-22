МАК сформировала комиссию для расследования крушения Ми-8 в Норвегии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин крушения вертолета Ми-8, который упал в море в 2 км от города Баренцбург на Шпицбергене. Об этом сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова, передает ТАСС.



«Специалисты — эксперты МАК в ближайшее время вылетят на Шпицберген», — сказала она.



На борту потерпевшего крушение вертолета были восемь человек. Из них трое — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики, а остальные — члены экипажа. Вертолет находился в лизинге компании «Арктикугл». Как рассказали РБК в компании, вертолет вылетел из российского села Пирамида и отправился в норвежский Баренцбург.

В авиакомпании «Конверс Авиа», которая обслуживала упавший вертолет, сообщили, что последний раз вертолет связывался с диспетчерами за 20 км до Барецбурга. В компании отметили, что машина была 2013 выпуска, и его экипаж — опытный. Кроме того, по словам представителя «Конверс Авиа», вертолет был технически исправен и регулярно проверялся.

На месте предполагаемого места крушения вертолета ведется поисково-спасательная операция. На поиск Ми-8 были направлены четыре морских судна, в том числе судно «Арктикугля».