В Иваново при столкновении такси с грузовиком погибли три человека

В городе Иваново три человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения такси Mitsubishi Lancer с грузовиком MAN. Об этом сообщается на официальной странице ивановского управления МВД во «ВКонтакте».



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на пересечении улиц Танкостроителей и Ташкентской. Водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Погибшими были водитель и два пассажира такси, еще один пассажир был госпитализирован.

По словам водителя грузовика, таксист ехал «крайне неуравновешенно». В сообщении МВД отмечается, что, по одной из версий, водитель Mitsubishi пытался уйти от столкновения с авто, которое ехало по встречной полосе, и резко повернул вправо, въехав в грузовик.

В МВД рассказали ТАСС, что пострадавший получил серьезные травмы, но находится в сознании. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.