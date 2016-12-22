СМИ сообщили о возможном хищении во время реконструкции вокзала в Перми

Управление МВД возбудило дело по факту хищения средств, которые были выделены на реконструкцию железнодорожной станции Пермь-2. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет «Коммерсантъ». Как отмечается в сообщении, дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По данным собеседника издания, речь идет о хищении денег, которые были выделены пермскими властями компании-оператору ОАО «РВ-Пермь». Она должна была разработать проект реконструкции пермского вокзала. Источники отметили, что следствие изучает договоры с признаками недобросовестности, которые были заключены, когда генеральным директором был Алексей Шабалин.

По словам источника «Коммерсанта», директор заключил контракты на оказание «РВ-Пермь» транспортных услуг. Были подписаны соглашения на 3 млн руб. Собеседник отметил, что на самом деле данные услуги компании никто не оказывал, а в отчетах указаны транспортные средства, которыми на самом деле ОАО не пользовалось. По мнению сотрудников правоохранительных органов, часть денежных средств была выведена на счет фирмы, которую контролировал родственник Шабалина.

Издание пишет, что в ходе расследования уголовного дела были проведены обыски по месту жительства Шабалина и его родственников. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них компьютеры и документы. По данным источника «Коммерсанта», на данный момент Шабалин проходит по делу в качестве свидетеля.

«РВ-Пермь» была создана, чтобы заняться реконструкцией железнодорожного вокзала Пермь-2 в 2012 году, пишет издание. Местные власти перевели компании 150 млн руб. Эти деньги должны были быть направлены на создание проектной документации транспортно-пересадочного узла. Шабалин занимал должность директора «РВ-Пермь» с ноября 2014 по ноябрь 2016 года.



В начале 2017 года зампред контрольно-счетной палаты Пермского края Юрий Скорняков сообщил, что во время проверки были обнаружены серьезные нарушения в деятельности «РВ-Пермь». По его словам, компания не занималась основной деятельностью и даже не могла, потому что на нее работали гендиректор и секретарь, которого взяли на полставки. Скорняков подчеркнул, что транспортные расходы компании были необоснованны, потому что не было предоставлено «ни одного решения совета директоров», которое касалось бы данной статьи расходов.

В ходе расследования уголовного дела о хищении средств «РВ-Пермь» по местам жительства Алексея Шабалина и его родственника были проведены обыски. В ходе их были изъяты документы и компьютеры. Сам Шабалин, как утверждают источники, проходит пока по делу в качестве свидетеля. В Минтрансе ситуацию оперативно не прокомментировали.