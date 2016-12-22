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США ввели санкции против семерых граждан и трех юрлиц КНДР
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США ввели санкции против семерых граждан и трех юрлиц КНДР
Война санкций, 20:05
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США ввели санкции против семерых граждан и трех юрлиц КНДР

США ввели санкции против семерых граждан Северной Кореи и трех юридических лиц КНДР из-за нарушений прав человека. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Ограничительные меры были введены, в том числе в отношении главы департамента военной безопасности КНДР Джо Кион Чоля, министра труда Йо Сун Джонга, дипломата из северокорейского посольства Мин Чоль Кима.

Среди юридических лиц ограничительные меры введены в отношении Комиссии по военной безопасности Северной Кореи, международного строительного бюро Северной Кореи, а также против строительной компании Ch'olhyo'n.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, ведомство «обеспокоено» тем, что северокорейские военные используются в качестве секретной полиции, которая наказывает все формы диссидентства. По его словам, сотрудники департамента военной безопасности действуют за пределами КНДР, где «охотятся за теми, кто ищет убежища, и насильно возвращают их в Северную Корею».

Мнучин отметил, что санкции в четверг, 26 сентября, были введены за «вопиющие» нарушения прав человека северокорейскими гражданами и представителями властей. «Нашей целью также стали финансовые посредники, которые удерживают режим на плаву благодаря иностранной валюте, которая заработана принудительным трудом», — сказал американский министр финансов.

Военное Министерство безопасности Северной Кореи занимается контрразведкой, военной разведкой и расследованием преступлений. Кроме того, оно следит за северокорейскими военными на предмет их приверженности режиму.

В сентябре Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Северной Кореи за ракетные испытания. Ограничения касаются в том числе импорта нефти в КНДР, а также экспорта текстильной продукции.

В октябре российский президент Владимир Путин ввел санкции в отношении Северной Кореи в области научно-технического сотрудничества, торговли и в банковской сфере. В соответствующем указе, который подписал лидер России, отмечается, что Москва может сотрудничать с Пхеньяном в случае, если сотрудничество двух стран не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи. Кроме того, российский лидер поручил лишать северокорейские суда, которые связаны с ядерной программой, регистрации и запретить им заходить в российские порты.

Как санкции влияют на КНДР

Новая резолюция ООН по мнению подписантов должна оказать существенное влияние на экономическое положение КНДР. В первую очередь это касается запретов, связанных с экспортом других стран газа и нефти в Северную Корею. Так, по данным постпредства США при ООН, импорт в КНДР углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%.

По данным Reuters, всего КНДР получает из-за рубежа (преимущественно из Китая) около 4,5 млн барр. нефтепродуктов и 4 млн барр. сырой нефти в год. Экспорт нефтепродуктов из КНР в КНДР в мае—июле 2017 года уже сократился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В августе 2017 года власти Китая заявили о том, что поставки бензина в КНДР упали на 97%. В то же время, издание Washington Post утверждает, что на фоне падения поставок из Китая, выросли объемы поставок из России, в частности, нефтяной компанией ННК.

Второй статьей нового пакета санкций является запрет на экспорт в другие страны северокорейской текстильной продукции. По данным СМИ, в 2016 году КНДР заработала на этом $752 млн, осуществив 80% поставок в тот же Китай.

Последняя резолюция ООН является далеко не первым ограничительным шагом в отношении Северной Кореи. Так, в разные годы КНДР уже запрещали торговать оружием, экспортировать природные ресурсы (торговля углем и железной рудой приносила около $1 млрд в год), импортировать авиационное топливо. Вводились против государства и различные финансовые санкции.

Однако, по сообщениям СМИ, руководству Северной Кореи нередко удается обходить запреты. Например, в марте 2017 года телеканал CNN со ссылкой на неопубликованный доклад ООН сообщил, что КНДР создала сеть подставных компаний, с помощью которых обходит санкции. Так, в документе упоминалась торговля системами ПВО и ракетами со спутниковой системой наведения, которая оплачивалась наличными или золотом. В августе 2016 года был перехвачен северокорейский корабль, на борту которого был обнаружен груз произведенной в КНДР амуниции. Похожая ситуация случилась и в 2013 году, когда обнаружили, что северокорейский корабль перевозил системы ПВО с Кубы в КНДР.

Теги: США , КНДР , Санкции
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