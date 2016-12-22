США ввели санкции против семерых граждан и трех юрлиц КНДР

США ввели санкции против семерых граждан Северной Кореи и трех юридических лиц КНДР из-за нарушений прав человека. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Ограничительные меры были введены, в том числе в отношении главы департамента военной безопасности КНДР Джо Кион Чоля, министра труда Йо Сун Джонга, дипломата из северокорейского посольства Мин Чоль Кима.



Среди юридических лиц ограничительные меры введены в отношении Комиссии по военной безопасности Северной Кореи, международного строительного бюро Северной Кореи, а также против строительной компании Ch'olhyo'n.



Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, ведомство «обеспокоено» тем, что северокорейские военные используются в качестве секретной полиции, которая наказывает все формы диссидентства. По его словам, сотрудники департамента военной безопасности действуют за пределами КНДР, где «охотятся за теми, кто ищет убежища, и насильно возвращают их в Северную Корею».

Мнучин отметил, что санкции в четверг, 26 сентября, были введены за «вопиющие» нарушения прав человека северокорейскими гражданами и представителями властей. «Нашей целью также стали финансовые посредники, которые удерживают режим на плаву благодаря иностранной валюте, которая заработана принудительным трудом», — сказал американский министр финансов.

Военное Министерство безопасности Северной Кореи занимается контрразведкой, военной разведкой и расследованием преступлений. Кроме того, оно следит за северокорейскими военными на предмет их приверженности режиму.

В сентябре Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Северной Кореи за ракетные испытания. Ограничения касаются в том числе импорта нефти в КНДР, а также экспорта текстильной продукции.

В октябре российский президент Владимир Путин ввел санкции в отношении Северной Кореи в области научно-технического сотрудничества, торговли и в банковской сфере. В соответствующем указе, который подписал лидер России, отмечается, что Москва может сотрудничать с Пхеньяном в случае, если сотрудничество двух стран не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи. Кроме того, российский лидер поручил лишать северокорейские суда, которые связаны с ядерной программой, регистрации и запретить им заходить в российские порты.