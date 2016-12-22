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Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе царя
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Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе царя
Политика, 20:09
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Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе царя

Журнал The Economist разместил на обложке нового номера коллаж с Владимиром Путиным в образе царя. Надпись на обложке гласит «Царь был рожден через 100 лет после революции».

«Как либеральные реформаторы, так и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как царе XXI века», — говорится в редакционной статье к свежему номеру.

«В тот момент, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия снова находится под властью царя», — говорится в Twitter издания.

Путин «заработал» этот титул, избавив свою страну от того, что многие россияне считают «хаосом 1990-х годов», подчеркивают авторы редакционной статьи, а также тем, что заставил «весь мир считаться с Россией». При этом наибольшая опасность, которая угрожает его «правлению», — не массовое восстание наподобие «цветных революций», как опасается Путин, а «возрождение большевиков», говорится в ней.

«Как царь» Путин должен будет решить тот же вопрос, который преследовал ​российских правителей «со времен Петра Великого», пишет The Economist​, — вопрос, о решении которого раздумывал Николай II в преддверии революции.

«Должна Россия модернизироваться, следуя западному пути к гражданским правам и представительному правлению, или пытаться сохранить стабильность, выступая против их введения? Ответ Путина заключался в том, чтобы «доверить экономику либералам-технократам, а политику бывшим сотрудникам КГБ», — говорится в статье.

Кроме того, пишет издание, «Путин подкрепляет свою власть репрессиями и военными конфликтами».

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Вызывает беспокойство авторов редакционной статьи The Economist также то, что без механизма «реальной демократии» в России Путину будет сложно легитимно передать власть кому-то другому, кто рано или поздно придет ему на смену. Конфликт, к которому приведет борьба за власть «после Путина», будет раздирать Россию «на части».

«В государстве, которое владеет ядерным оружием, это вызывает беспокойство», — подчеркивается в редакционной статье The Economist.

Ранее The Economist неоднократно размещал изображения президента Путина на своей обложке.

Так, например, он попадал на обложку The Economist в октябре 2016 года. В глазах Путина вместо зрачков были изображены два красных истребителя, а темой номера был «Путинизм».



Спустя всего месяц, в ноябре того же года, президент России вновь попал на обложку издания, но уже в компании лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, президента США Дональда Трампа и главы британской Партии независимости (UCIP) Найджела Фараджа.

Теги: Владимир Путин , The Economist , обложка
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