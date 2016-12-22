На поиски упавшего Ми-8 в Норвегии направили российское судно

В Норвегии на поиски потерпевшего крушение российского Ми-8, на борту которого находились восемь человек, направили четыре морских судна, в том числе судно «Арктикугля» (в лизинге этой компании и находился вертолет). Об этом РБК рассказал источник в МЧС России и подтвердили в пресс-службе Минэнерго.

«Организовано взаимодействие с генконсульством России в Баренцбурге. Проводятся поисково-спасательные работы с привлечением двух вертолетов Норвежского объединенного спасательного координационного центра и четырех морских судов, в том числе судно «Арктикуголь», — сообщил представитель МЧС.

О том, что к поискам пропавшего вертолета присоединились несколько картеров норвежских спасателей и судно компании «Арктикугля», сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго. «Пока никаких следов не обнаружено», — добавил собеседник ведомства.

Как рассказал в 18:52 мск РБК дежурный Норвежской спасательной службы, в настоящее время над местом происшествия работают два вертолета. «Еще никто не найден, поэтому мы не можем утверждать, погибли они или нет», — добавил собеседник. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российское посольство и генконсульство находятся в контакте с норвежскими властями.

Российский вертолет Ми-8АМТ упал в море в 2 км от города Баренцбурга на норвежском архипелаге Шпицберген. На борту находились восемь человек: трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, остальные — членами экипажа.

Видео: Телеканал РБК

Вертолет направлялся из российского шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург, с радаров он пропал в 16:35 мск. Воздушное судно принадлежало авиакомпании «Конверс Авиа».