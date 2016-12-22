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Названо число пассажиров упавшего в Норвегии российского Ми-8
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Названо число пассажиров упавшего в Норвегии российского Ми-8
Общество, 17:54
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Названо число пассажиров упавшего в Норвегии российского Ми-8

Авиакомпания «Конверс Авиа», который принадлежит упавший в Норвегии российский вертолет, сообщили, что на борту помимо сотрудников экипажа было несколько пассажиров. Об этом РБК заявил замгендиректора по организации перевозок и авиационных работ авиакомпании Дмитрий Желязков.

«Связи с экипажем нет. На борту было пять человек членов экипажа и три пассажира», — сказал Желязков. По его словам, информация о судьбе вертолета проверяется, «Конверс Авиа» ожидает данные от спасательных служб Норвегии.

Теги: Норвегия , Вертолет
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