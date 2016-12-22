Названо число пассажиров упавшего в Норвегии российского Ми-8

Авиакомпания «Конверс Авиа», который принадлежит упавший в Норвегии российский вертолет, сообщили, что на борту помимо сотрудников экипажа было несколько пассажиров. Об этом РБК заявил замгендиректора по организации перевозок и авиационных работ авиакомпании Дмитрий Желязков.



«Связи с экипажем нет. На борту было пять человек членов экипажа и три пассажира», — сказал Желязков. По его словам, информация о судьбе вертолета проверяется, «Конверс Авиа» ожидает данные от спасательных служб Норвегии.