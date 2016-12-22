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Самолет UTair экстренно сел в Красноярске из-за запаха дыма в кабине
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Самолет UTair экстренно сел в Красноярске из-за запаха дыма в кабине
Общество, 18:00
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Самолет UTair экстренно сел в Красноярске из-за запаха дыма в кабине

Самолет авиакомпании UTair, который следовал из Красноярска в Томск, вернулся в аэропорт вылета, после того как пилоты почувствовали в кабине запах дыма. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Емельяново Никита Палеха, передает «РИА Новости».

По его словам, самолет успешно приземлился. На его борту находились 67 пассажиров. Их разместили в аэропорту. Представители Росавиации выясняют причины произошедшего.

Красноярские «НГС Новости» сообщают со ссылкой на представителей аэропорта, что пилоты почувствовали запах дыма во время набора высоты.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщил агентству «Интерфакс» представитель воздушной гавани. По его словам, пассажиры UTair вылетят в Томск резервным бортом, который прилетит из Сургута. Они вылетят в 04:30 по местному времени (00:30 мск).

Теги: авиапроисшествие , UTair , Самолет
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