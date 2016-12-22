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Microsoft прекратила выпуск контроллеров Kinect
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Microsoft прекратила выпуск контроллеров Kinect
Технологии и медиа, 17:18
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Microsoft прекратила выпуск контроллеров Kinect

Компания Microsoft прекратила выпуск контроллеров Kinect, распознающих движения пользователей, что позволяло владельцам игровых консолей Xbox 360 и Xbox One проходить игры без использования джойстика или тачпада. Популярностью пользовались, в частности, спортивные (бокс, теннис и т.д.) и танцевальные симуляторы.

О прекращении выпуска Kinect сообщил порталу Fast Co Design разработчик аксессуара Алекс Кипман, по словам которого Microsoft продолжит поддерживать использование гаджета владельцами консолей Xbox, однако продажа новых Kinect прекратится после исчерпания запасов на складах.

Продажи Kinect стартовали в 2010 году и за прошедшие годы в мире было продано около 35 млн таких гаджетов.

Теги: Microsoft , Kinect
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