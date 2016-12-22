Поклонская вспомнила слова Собчак о «генетическом отребье»

Депутат Наталья Поклонская, отвечая на критику со стороны телеведущей Ксении Собчак, вспомнила слова журналистки о «генетическом отребье». Свой ответ депутат опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

«Авансом скажу до самого марта следующего года: народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как вы «ласково» любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму», — написала депутат. По ее словам, русский народ «нужно любить» или «хотя бы уважать».

Поклонская отметила, что Собчак своими «искрометными текстами и заявлениями» пытается втянуть ее в публичную полемику. «Для вас, как обычно, порция грязи, гнева, раздражения на свою страну. Наверное, это все, на чем вы можете построить свою «избирательную кампанию», — написала депутат.

Во вторник, 24 октября, выступая на пресс-конференции, Собчак заявила, что «с точки зрения международного права» Крым принадлежит Украине. «Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — сказала она.

В ответ на это Поклонская сказала, что «статус Крыма вообще не обсуждается». По ее словам, говорить, что полуостров принадлежит Украине, может только человек, «который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит».

Собчак ответила на своей странице в Instagram, что мировому сообществу «не известно», что статус Крыма не обсуждается. Телеведущая напомнила, что она училась в МГИМО, где обучали тому, что «международные договоры нужно уважать». Собчак предположила, что в евпаторийском филиале Харьковского юридического института, где училась Поклонская, и в Государственной думе «есть вещи, которые не обсуждаются». В качестве примера она привела утверждения, что «Крым наш», «царь женился девственником» и «Путин — навечно». «Но, с другой стороны, хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», — отметила Собчак.

18 октября Собчак заявила, что собирается стать кандидатом в президенты России. В интервью The Guardian она сообщила, что у нее нет политической программы, потому что она не обладает «политическим весом» и «не заслужила право запускать какую-либо политическую программу».

О том, что «Россия стала страной генетического отребья», Собчак заявила в интервью радио «Эхо Москвы» в 2010 году. Она отметила, что страна стала такой в ходе ряда исторических событий. «Я бы не сбрасывала со счетов 1917 год, а потом 1937 год. Два подряд уничтожения элиты, плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании — а травить у нас очень умеют — привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья», — сказала телеведущая.