Первый танкер с продукцией «Ямал СПГ» отправят китайской CNPC

Первый танкер с грузом с проекта «Ямал СПГ», который планируется запустить до конца 2017 года, будет отправлен китайской CNPC, заявил финансовый директор НОВАТЭКа (контролирует 51% «Ямал СПГ») Марк Джетвей в ходе телеконференции с инвесторами. «Это очень символичный вопрос. С нашей точки зрения, первый СПГ-танкер следует отправить CNPC в знак признания вклада компании в проект и важности рынка Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Джетвей (цитата по «Прайму»).

«Ямал СПГ» — завод по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год (с возможностью увеличения до 17,5 млн т). Первая очередь завода «Ямал СПГ» готова на 97%, весь проект в целом — на 89%, говорится в материалах компании.

Помимо НОВАТЭКа, акционерами «Ямал СПГ» являются французская Total (20%) и китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).​

Инвестиции в этот проект оцениваются в $27 млрд. Чуть меньше половины этой суммы «Ямал СПГ» привлек в китайских банках — €9,3 млрд и 9,8 млрд юаней (€1,33 млрд).