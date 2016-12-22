Экс-глава федерации баскетбола сбежала в день вынесения приговора

Бывшая глава РФБ Аникеева сбежала в день вынесения приговора

Исчезновение бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой было обнаружено в день, когда ей вынесли приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным пресс-службы, сотрудники ФСИН 23 октября в 09:00 мск не обнаружили девушку в месте отбывания домашнего ареста. Дверь квартиры не открыли, телефон Аникеевой не отвечал. Сотрудники службы сообщили об этом в Чертановский районный суд, который ранее обязал ФСИН делать контрольные выезды на место отбывания домашнего ареста обвиняемой. Во время предыдущей проверки 19 октября сотрудники уголовно-исполнительной инспекции не обнаружили нарушений.

Аникеева обвиняется в хищении из РФБ около 44 млн руб. Прокурор просил для нее шесть лет колонии, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

​По данным Ежова, другого фигуранта дела, бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна, который умер в октябре прошлого года от тяжелого продолжительного заболевания прокурор просил приговорить к шести годам и шести месяцам лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По данным следствия, Аникеева и Кочарян вместе с сообщником, уголовное дело против которого выделено в отдельное производство, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похитили деньги из РФБ. В марте 2017 года Чертановский районный суд столицы приговорил Силину к 3,5 годам колонии за пособничество в хищении около 44 млн руб.

По данным ФСИН, электронный браслет, с помощью которого суд контролировал обвиняемую, Аникеева сняла еще 13 января, сообщает «РИА Новости». Ранее следственные органы по ходатайству адвоката неоднократно разрешали обвиняемой самостоятельно ездить к следователю, гулять по несколько часов, посещать медучреждения, общаться с установленными людьми по Skype и телефону, общаться с мужем, который проходит со свидетелем по делу и др.

Пресненский суд столицы отправил Аникееву под домашний арест 8 апреля.

В декабре 2015 года управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищений денег в РФБ. Дело открыли после аудиторской проверки федерации после смены ее руководства. Следствие выяснило, что с 20 февраля 2014 года по 24 августа 2015 года с помощью фиктивных гражданско-правовых договоров с индивидуальными предпринимателями у РФБ было похищено более 20 млн руб., которые были выделены на развитие спорта. Имена фигурантов дела следствие не сообщало.

По данным РАПСИ, с февраля 2014 года по август 2015 года по указанию сообщников Силина контролировала четырех подконтрольных Аникеевой индивидуальных предпринимателей. Они не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, но с ними заключались фиктивные гражданско-правовые договоры, после чего на соответствующие банковские счета переводились деньги, которые потом обналичивались и передавались Силиной, а она передавала их Кочаряну.

Аникеева покинула должность главы РФБ в августе 2015 года. После нее РФБ возглавил Андрей Кириленко, по словам которого федерация имеет долги на 220 млн руб.