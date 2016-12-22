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Более 100 россиянок попросили Москалькову помочь им вернуться из Сирии
Операция в Сирии, 16:42
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Более 100 россиянок попросили Москалькову помочь им вернуться из Сирии

Более 100 россиянок обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь им вернуться из Сирии и Ирака. Об этом сообщает ТАСС.

«Ко мне как к уполномоченному по правам человека поступило четыре обращения от женщин, находящихся в Сирии, одно из них коллективное — от 100 женщин. Я могу именно на эти цифры опираться», — сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что для возвращения россиянок должны быть соблюдены некоторые условия. «Здесь очень важно понимать, что есть волеизъявление женщины вернуться, что есть социальные возможности для ее возвращения и, самое главное, нет преступной деятельности этой женщины», — добавила она.

Также в пресс-службе омбудсмена рассказали, что Москальковой поступила просьба от родителей россиянок, которые попросили помочь вернуться их дочерям и внукам, которые находятся в лагере беженцев под городом Мосулом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его представитель в странах Ближнего Востока 19 октября вывез 15 россиян, которые находились в зонах боев в Сирии. По его словам, граждане России были доставлены на территорию, которая контролируется сирийскими властями. Кадыров отметил, что среди эвакуированных были дети в возрасте от года до 10 лет, а также матери из Чечни и Дагестана.

В середине августа детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в Сирию и Ирак родители, которые примкнули к боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), вывезли около 350 детей из России. Она рассказала, что в основном это жители Чечни и Дагестана.

Теги: права человека , конфликт в Сирии , Татьяна Москалькова
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