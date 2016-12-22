На Камчатке подростки устраивали бои между детьми и делали ставки

Следственный комитет в Камчатском крае заинтересовался сообщениями СМИ о том, что трое подростков устраивали бои между младшеклассниками с тотализатором. Об этом говорится на сайте регионального СК.

По информации следователей, инцидент произошел в городе Елизово возле школы № 8. Трое подростков 16-17 лет заставили двух мальчиков, учащихся 4-х классов, драться между собой. При этом на них делали денежные ставки, говорится в заявлении СК.

Как сообщает местное издание «Кам 24», после уроков у входа в школу четвероклассника поймали трое подростков, которые «притащили» ребенка в лес. Там уже был мальчик из другой школы. После драки победившему мальчику дали 200 руб. и отпустили, о судьбе проигравшего, как пишет издание, ничего не известно.

В краевом МВД подтвердили, что родители одного из пострадавших подали заявление в полицию. «В настоящее время проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что инициировали вопрос о передаче в свое производство материала проверки об инциденте. В случае, если передачу одобрят, следователи пообещали «тщательным образом» изучить информацию СМИ.