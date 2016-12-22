Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,00 57,53 EUR Нал. 68,50 67,93 USD Бирж. 57,68 -0,06 EUR Бирж. 68,09 -0,13 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5860,00 +114,66 ММВБ 2043,49 -0,29% РТС 1116,15 -0,18% Brent 58,30 -0,24% DJIA 23329,46 -0,48% Nasdaq 6563,89 -0,52% FTSE 7480,84 +0,45%
На Камчатке подростки устраивали бои между детьми и делали ставки
Лента новостей
Москва вручила США ноту протеста из-за архивов генконсульства 14:29, Политика На Камчатке подростки устраивали бои между детьми и делали ставки 14:20, Общество Призера Олимпиады в Сочи отстранили от соревнований из-за допинга 14:20, Спорт Россия поучаствует в миллиардных вложениях в саудовский «город будущего» 14:11, Бизнес Директора РАМТа Апфельбаум задержали по делу Серебренникова 14:08, Общество Патриарх Кирилл раскритиковал США за бездомных в стране 14:00, Общество Собчак лишила Медведева лидерства в рейтинге недоверия Левада-центра 13:57, Общество Следствие нашло на месте перестрелки в Ессентуках удавку и ножи 13:53, Общество Телеканал «Царьград» подтвердил объединение с принадлежащим РПЦ «Спасом» 13:43, Технологии и медиа Премию Сахарова присудили группе демократической оппозиции Венесуэлы 13:43, Общество Опубликовано видео теракта в Киеве 13:38, Общество Ведущую «Эха Москвы» перевели из реанимации в общую палату 13:26, Общество С Аллеи Космонавтики на ВДНХ украли «орбиты планет» на 5,5 млн руб. 13:23, Общество В Волгограде школьник признался в убийстве одноклассника 13:22, Общество Следователь допросил раненую ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр 13:21, Общество «Росатом» предложит нефтяникам вместе построить ледокол «Лидер» 13:21, Бизнес «Роснефть» одобрила заимствования на 1 трлн руб. 13:19, Бизнес В Кремле заявили об отсутствии планов усилить меры защиты журналистов 13:15, Политика Следователи назвали версии взрыва в Киеве 13:10, Общество Тренер московского «Арарата» уволился после серии из семи побед 13:06, Спорт В бухгалтерии театра Джигарханяна начался обыск 13:03, Общество Песков рассказал об уничтожении воюющих на стороне ИГ россиян 12:59, Политика В Кремле назвали обвинения России в покушении на Мосийчука русофобией 12:55, Политика ФАС одобрила объединение в России бизнесов AB InBev и Efes 12:49, Бизнес Единороссы обсудят проект федерального бюджета c регионами 12:47, Политика Пострадавшая при наезде Lexus на толпу в Харькове умерла в больнице 12:40, Общество Минтруд предложил снизить квоту на иностранных работников на 20% 12:31, Экономика
На Камчатке подростки устраивали бои между детьми и делали ставки
Общество, 14:20
0
На Камчатке подростки устраивали бои между детьми и делали ставки

Следственный комитет в Камчатском крае заинтересовался сообщениями СМИ о том, что трое подростков устраивали бои между младшеклассниками с тотализатором. Об этом говорится на сайте регионального СК.

По информации следователей, инцидент произошел в городе Елизово возле школы № 8. Трое подростков 16-17 лет заставили двух мальчиков, учащихся 4-х классов, драться между собой. При этом на них делали денежные ставки, говорится в заявлении СК.

Как сообщает местное издание «Кам 24», после уроков у входа в школу четвероклассника поймали трое подростков, которые «притащили» ребенка в лес. Там уже был мальчик из другой школы. После драки победившему мальчику дали 200 руб. и отпустили, о судьбе проигравшего, как пишет издание, ничего не известно.

В краевом МВД подтвердили, что родители одного из пострадавших подали заявление в полицию. «В настоящее время проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что инициировали вопрос о передаче в свое производство материала проверки об инциденте. В случае, если передачу одобрят, следователи пообещали «тщательным образом» изучить информацию СМИ.

Теги: бои , Камчатка , хулигантство
Главное
Директора РАМТа Апфельбаум задержали по делу Серебренникова Общество
Материалы по теме
В Москве осудили устроившего драку на рейсе Москве — Анталья пассажира Общество
Опубликовано видео драки депутата Рады с главой госохраны Украины Общество
В центре Барселоны произошла массовая драка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку