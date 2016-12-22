Обвиняемого в поджоге кинотеатра в Екатеринбурге признали невменяемым

Мужчину, который обвиняется в поджоге кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге в сентябре, признали невменяемым. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Свердловской области.

Дело завершено, экспертиза признала его невменяемым, в связи с этим он «не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», говорится в сообщении. «В ближайшее время уголовное дело с постановлением о направлении его в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет направлено в прокуратуру Свердловской области», — добавили в СК.

Микроавтобус УАЗ, нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, въехал в фойе киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге 4 сентября. После этого, по версии следствия, он вышел из микроавтобуса и совершил поджог автомобиля, после этого огонь перекинулся на кинотеатр. Очевидцы рассказывали, что из микроавтобуса выбежали два человека, один из них бросил в здание «коктейль Молотова».

Пожар удалось потушить спустя 30 минут, никто не пострадал. Злоумышленника задержали, против него возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал действия нападавшего с протестами против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», а само нападение на кинотеатр расценил как теракт. По словам Ройзмана, кинотеатр атаковал «православный футбольный фанат», который состоял на учете у психиатра. "На него подействовала общая атмосфера, общее разжигание и нагнетание (связанное с фильмом «Матильда». — РБК)", - говорил градоначальник.