Следствие нашло на месте перестрелки в Ессентуках удавку и ножи

Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что у напавших на полицейский патруль в Ессентуках были при себе веревочная удавка, два ножа, пистолет, перчатки и маска. Всё это следствие изъяло с места преступления.

Также в СК сообщили о том, что нападавший, которого задержали ранее утром, — местный житель 1975 года рождения. Следствие намерено добиться его ареста. Власти назначили судебные экспертизы по делу.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 и ч. 1 ст. 222 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия).

Нападение произошло вечером 25 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили на пересечении улиц Буачидзе и Нагорной автомобиль, в котором находились два человека. Они стали стрелять по полицейским и ранили двоих. Один из нападавших был убит ответным огнем, другой сбежал, но позже его удалось задержать.

По данным источника РБК в центральном аппарате МВД, убитого нападавшего звали Михаил Маслобойников, он был жителем Краснодарского края и работал в частном охранном предприятии. Собеседник РБК рассказал, что открывших огонь по полицейским проверяют на причастность к ОПГ.