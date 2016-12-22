Патриарх Кирилл раскритиковал США за бездомных в стране

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что Соединенные Штаты не могут быть примером для других, поскольку в этой стране есть бездомные. Об этом патриарх сообщил на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению, передает «Интерфакс».

Патриарх утверждает, что впервые увидел бездомных не на родине, а в центре «процветающего, богатейшего» Сан-Франциско. «Сильно тогда это мое сердце ранило. Что же это за страна! Как она может называть себя великой!» — посетовал представитель РПЦ.

Он выразил сожаление, что сейчас бездомные появились и в России, и призвал помогать им вне зависимости от того, почему они лишились дома.

В России проблема доли бедных в общей численности населения остается одной из самых острых. Открытой статистики по количеству бездомных нет, но по оценкам парламентариев, число таких граждан в России составляет от 3 млн до 5 млн человек. Согласно отчету министерства жилищного строительства и городского развития США, в Соединенных Штатах на 2016 год проживало более 500 тыс. бездомных.

При этом рост числа живущих за чертой бедности россиян за год увеличилось на 2 млн человек. По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, в первом квартале 2017 года число таких граждан составило 22 млн человек.