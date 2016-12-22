Премию Сахарова присудили группе демократической оппозиции Венесуэлы

Лауреатами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, которую вручает Европарламент, в 2017 году стала группа представителей демократической оппозиции в Венесуэле, сообщает Associated Press.



Лауреатов выбрали из трех номинантов-финалистов. Премию Европарламент присудил группе, в числе которых депутаты и студенты, за «борьбу с репрессивным правительством», пишет агентство. «Эта награда — знак поддержки демократических сил в их борьбе за демократическую Венесуэлу», — приводит агентство слова главы Альянса либералов и демократов за Европу Ги Верховстадта. Он также призвал международное сообщество «присоединиться к этой борьбе за свободу народа Венесуэлы».

В 2016 году премию Сахарова вручили двум иракским правозащитницам, представительницам езидов Надии Мурад Баси Таха и Ламийи Аджи Башар. Они побывали в плену у боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Премия «За свободу мысли», которую назвали в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учредил Европейский парламент в 1988 году. Премия присуждается отдельному человеку или общественной организации, отличившимся в защите прав и свобод человека.