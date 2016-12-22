Ведущую «Эха Москвы» перевели из реанимации в общую палату

Ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, на которую 23 октября напали в редакции, перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. Об этом РБК сообщил директор ГБУЗ «Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского» Сергей Петриков.

«Она в палате», — сказал он, добавив, что состояние Фельгенгауэр улучшилось.

Утром, 26 октября, по словам врачей, журналистка еще находилась в постоперационной палате интенсивной терапии.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. В здание редакции «Эха Москвы» проник мужчина, который ранил журналистку ножом в шею. Им оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц, сразу после нападения охрана его задержала. Фельгенгауэр госпитализировали и прооперировали, операция длилась около часа.

Пресненский суд Москвы 24 октября поместил нападавшего под стражу до 23 декабря, против него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Как объяснил Гриц, он напал на журналистку из-за «телепатической связи», с помощью которой та якобы его «сексуально изводила». Как сообщали источники РБК, специалисты предполагают у Грица психическое расстройство.