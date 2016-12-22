В Кремле заявили об отсутствии планов усилить меры защиты журналистов

Законодательные меры о дополнительной защите журналистов в Кремле не обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он комментировал заявление главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова о планах вооружить некоторых сотрудников редакции.

«Каждый из нас может подвергнуться нападению сумасшедшего человека, никто, к сожалению, от этого не застрахован. Поэтому выделять здесь журналистов — не знаю, насколько это оправданно», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым. «Конечно, с оговоркой, что они должны строго соответствовать действующему законодательству», — подчеркнул он.

Муратов в среду, 25 октября, в эфире «Эха Москвы» заявил, что у него не остается другого способа защиты журналистов, кроме как снабдить их оружием. «Я буду ряд сотрудников отправлять на учебу, официально заключим договор с МВД России, будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены», — добавил он.

Заявление Муратова стало реакцией на нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, которое произошло 23 октября. Нападавший, Борис Гриц, ударил ее в шею ножом. Его арестовали до 23 декабря.

Ведущую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где в среду рассказали, что ее состояние улучшилось.