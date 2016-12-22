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Следователь допросил раненую ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр
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Следователь допросил раненую ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр
Общество, 13:21
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Следователь допросил раненую ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр

Следователь допросил находящуюся в больничной палате НИИ им. Склифософского​ радиоведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр по делу о нападении на нее. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката «Открытой России» Сергея Бадамшина, который защищает интересы девушки.

По словам адвоката, разговор длился недолго, потому что журналистке тяжело говорить.

Нож в ньюс-рум: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы»
Общество

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гражданин России и Израиля Борис Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил журналистку ножом в горло. Нападавшего задержали. Пресненский суд Москвы поместил его  под стражу до 23 декабря. Против Грица возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ.

Гриц частично признал свою вину и пояснил, что не собирался убивать девушку. Он объяснил нападение тем, что Фельгенгауэр «сексуально изводила» его телепатическим методом. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Российские следователи планируют запросить у Израиля медицинскую документацию на Грица.

Теги: допрос , Следственный комитет России , НИИ им. Склифософского , Татьяна Фельгенгауер ...
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