Минтруд предложил снизить квоту на иностранных работников на 20%

Минтруд подготовил проект постановления правительства об утверждении квоты на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам на 2018 год, документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Квота установлена на уровне 140,4 тыс. человек. Это на 20,7% меньше, чем в 2017 году, говорится в пояснительной записке.

Межведомственная комиссия утвердила потребность в привлечении иностранных работников на будущий год в 108 тыс. человек (в 2016 году этот показатель составлял 136,1 тыс. человек), резерв потребности предлагается закрепить на уровне 32,4 тыс. человек (или 30% от потребности). «Потребность и соответствующие объемы квоты позволят удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, реализовать инвестиционные проекты, включая необходимые для проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году», — говорится в записке.

В этом году объемы квот были увеличены на 39,5 тыс. (или на 22,4% от первоначального объема), указано в записке, резерв квот исчерпан на 96,7%.

«Российская газета» в декабре 2016 года писала, что квота на трудовых мигрантов в 2017 году также снизилась по сравнению с предыдущим годом: 177 тыс. человек против 213,9 тыс. (это около 20%). Аналогичное сокращение (на 22,4%) произошло и годом ранее.

В начале сентября в министерстве предлагали сохранить в будущем году квоты на мигрантов в сфере выращивания овощей, розничной торговле алкоголем и табачными изделиями, автомобильного грузового транспорта и спорта, передавал ТАСС.