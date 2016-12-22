Пострадавшая при наезде Lexus на толпу в Харькове умерла в больнице

В одной из больниц Харькова умерла Диана Берченко, одна из 11 человек, которые пострадали при наезде Lexus RX на толпу пешеходов. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу областной администрации Харькова.

«Сегодня в 9:45 она умерла», — сообщил собеседник агентства. Ранее Диана Берченко была подключена к аппарату искусственного дыхания.

В ДТП также пострадала сестра погибшей. ​

ДТП, жертвами которого стали шесть человек (включая Диану Берченко) и 11 пострадали, произошло в Харькове возле перекрестка улиц Сумской и Мечникова 18 октября. Автомашина Lexus RX проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Volkswagen Touareg. После этого Lexus RX врезалась в толпу людей на тротуаре.

Прибывшие на место ЧП полицейские задержали находившуюся в Lexus RX 20-летнюю Елену Зайцеву. Девушка — сводная сестра бывшего зампрокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и приемная дочь харьковского предпринимателя Виталия Зайцева. Позже выяснилось, что машина, на которой ехала девушка, принадлежит ее приемному отцу.

Против девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В крови Елены Зайцевой нашли опиаты. Прокурор потребовал взять девушку под стражу в зале суда. Киевский районный суд Харькова арестовал ее до 16 декабря включительно.

По словам депутата Верховной рады Украины Михаила Добкина, у него имеется информация, что за рулем Volkswagen Touareg находился действующий сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ).