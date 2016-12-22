Главред турецкого Forbes опроверг продажу издания бизнесменам из России

Главный редактор журнала Forbes в Турции Бурчак Гювен не подтвердил сообщения о возможной продаже издания российским предпринимателям — совладельцу производителя строительных материалов «ТехноНиколь» Игорю Рыбакову и владельцу медиахолдинга ACMG Александру Федотову. ACMG издает российскую версию Forbes по лицензии американской Forbes Media.

Гювен сообщил РБК, что не осведомлен «о каких-либо переговорах по продаже турецкого Forbes группой Turkuvaz (в которую входит турецкое издание журнала)».

«Мы об этом [о переговорах] ничего не слышали», — заявил он, назвав информацию СМИ «странной».

Ранее ЦУР «Открытой России» со ссылкой на источники сообщил, что владелец российского издания Forbes Александр Федотов и совладелец группы «ТехноНиколь» Игорь Рыбаков обсуждают возможность совместной покупки турецкой версии Forbes у медиагруппы Turkuvaz. Также источники ЦУР сообщили о планах Рыбакова купить российскую версию Forbes. Представитель Рыбакова это опроверг.