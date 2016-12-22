Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего при взрыве в Киеве депутата

Состояние депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, пострадавшего при взрыве в Киеве 25 октября, оценивается как тяжелое. Об этом телеканалу «112 Украина» рассказал заведующий стационарным отделением клиники «Борис» Игорь Конивец.

«Состояние тяжелое. Такое, которое характерно для первых суток послеоперационного периода. Сегодня ночью закончилось оперативное вмешательство, было около трех часов, было очень много осколков, которые мы удалили», — сказал Кониец.

По его словам, в настоящее время депутат находится в палате интенсивной терапии. У Мосийчука оказались серьезно повреждены конечности. Однако, по словам врача, внутренние органы «остались более или менее» невредимыми.

«Есть осколки в затылочной области головного мозга мягких тканей и раны в нижней части туловища. Раны различного характера», — добавил Конивец.

Вечером в среду, 25 октября, в Киеве на улице Мицкевича, у студии телеканала «Эспрессо» взорвался припаркованный у обочины мотоцикл. Это произошло в тот момент, когда из здания выходил Мосийчук вместе с охраной и политолог Виталий Бала. В результате погиб 30-летний охранник депутата и случайный прохожий. Еще пять человек, в том числе парламентарий, пострадали.

МВД Украины возбудило уголовное дело по статье «Теракт». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил в организации взрыва российские спецслужбы. По его мнению, целью взрыва была дестабилизация общественно-политической обстановки на Украине на фоне протестов в Киеве.