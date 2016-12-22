Адвокат Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ

Рамиль Ахметгалиев, адвокат правозащитной организации «Агора», который представляет интересы компании Telegram Messenger LLP в деле против Федеральной службы безопасности (ФСБ), подал жалобу в Мещанский районный суд Москвы на постановление об административном правонарушении компании и штрафе в размере 800 тыс. руб. Об этом глава «Агоры» Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей Мещанский суд столицы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. руб. Это произошло в рамках дела об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП (неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете).

После этого основатель компании Павел Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей мессенджера «не реализуемы технически», к тому же нарушают конституционное право граждан России на тайну переписки. Позже Дуров сообщил, что представлять интересы Telegram Messenger LLP в суде в деле против ФСБ будут юристы организации «Агора».