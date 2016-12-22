В Финляндии при столкновении поезда с бронеавтомобилем погибли четверо
Общество, 11:21
0
В Финляндии при столкновении поезда с бронеавтомобилем погибли четверо
В Финляндии в результате столкновения бронеавтомобиля с поездом погибли четыре человека, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на полицию.
Пассажирский поезд, который следовал в город Ханко, столкнулся с военным автомобилем на железнодорожном переезде. Трое погибших оказались военными, еще один — пассажир поезда, уточнили в правоохранительных органах. Еще 11 человек при столкновении пострадали, их госпитализировали. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали Yle медики. В числе пострадавших четверо военнослужащих.
В настоящий момент участок железной дороги, на которой произошло ДТП, временно перекрыли.