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Экс-губернатору Сахалина продлили арест на три месяца
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Экс-губернатору Сахалина продлили арест на три месяца
Общество, 10:07
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Экс-губернатору Сахалина продлили арест на три месяца

Городской суд Южно-Сахалинска оставил под арестом экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Хорошавину, Сергею Карепкину и Андрею Икрамову еще на три месяца, до 9 февраля», — сообщили в суде.

Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Борисов останется до 9 февраля под домашним арестом.

Срок заключения под арестом, назначенный Хорошавину ранее, истекает 9 ноября.

Экс-губернатор Сахалина не смог оспорить изъятие имущества на 1 млрд руб.
Политика

Экс-губернатор Сахалинской области был арестован в 2015 году. По данным следствия, в 2009 году он создал преступную группу, члены которой получили от предпринимателей взятки на сумму более 522 млн руб. Фигурантами дела помимо Хорошавина являются его заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, а также бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов.

Во время расследования у Хорошавина и его родственников было обнаружено имущество на 1,1 млрд руб. Генеральный прокурор России Юрий Чайка в апреле 2017 года заявил, что у Хорошавина изъято имущество на сумму 1,8 млрд руб. При этом защита Хорошавина неоднократно обжаловала арест имущества.

Теги: арест , Сахалинская область , Александр Хорошавин , Коррупция
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