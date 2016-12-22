«ВТБ Лизинг» сменит гендиректора

С января 2018 года на должность генерального директора «ВТБ Лизинга» будет назначен Дмитрий Ивантер, сообщили РБК в ВТБ.

Назначение Ивантера, работающего в группе ВТБ с 2009 года, — важный шаг для дальнейшей интеграции лизинговой компании в корпоративно-инвестиционный бизнес группы, отметили в ВТБ, уточнив, что одной из главных задач, поставленных перед ним, будет рост показателей бизнеса «ВТБ Лизинга» и увеличение доли на рынке.

Последние девять лет генеральным директором «ВТБ Лизинга» являлся Андрей Коноплев. Он решил сфокусироваться на собственных бизнес-проектах, сообщили в ВТБ.

«ВТБ Лизинг» занимается лизингом железнодорожного транспорта, авиатехники, нефтегазового оборудования.

Ранее в интервью РБК глава совета директоров «ВТБ Капитала» Юрий Соловьев анонсировал повышение рентабельности финансовой группы после реорганизации корпоративной структуры, в частности, за счет сокращения издержек.

«Экономия на издержках — оптимизация расходов на сеть, большое количество управленческого персонала, который тоже сократится: будет один финансист для группы, один глава хозяйственного департамента, один главный юрист и т.д. Последнее касается — без физического присоединения к ВТБ — «ВТБ Лизинга», «ВТБ Факторинга» и остальных «дочек». Раньше у всех были свои клиентские менеджеры. Теперь вместо этого у нас есть подразделение coverage, которое отвечает за всех клиентов глобально. За ним стоит 17 укрупненных групп продуктов корпоративно-инвестиционного бизнеса. Кредит может выдаваться одному клиенту в разных его формах: прямой кредит, секьюритизация, финансирование под залог, лизинг оборудования, факторинг контрактов и т.д. Coverage оценивает структуру капитала, наиболее дешевые и эффективные инструменты финансирования этого капитала и в результате предоставляет клиентам оптимальные услуги», — пояснил Соловьев.