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Врачи рассказали о состоянии Фельгенгауэр
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Врачи рассказали о состоянии Фельгенгауэр
Общество, 09:51
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Врачи рассказали о состоянии Фельгенгауэр

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр всё еще находится в постоперационной палате интенсивной терапии, заявили РБК в справочной службе НИИ им. Склифосовского.

Сведений об изменении ее состояния пока нет, добавили в справочной.

Накануне, 25 октября, в НИИ им. Склифосовского сообщили об улучшении состояния здоровья Фельгенгауэр. Она находится в палате интенсивной терапии, отмечали в справочной службе больницы.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков отмечал, что по сравнению с предыдущим днем журналистка чувствует себя «немного лучше». По его мнению, она наверняка сможет в дальнейшем говорить.

Нож в ньюс-рум: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы»
Общество

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В здание редакции «Эха Москвы» проник мужчина, который ранил журналистку ножом в шею. Им оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц. После нападения охрана его задержала. Фельгенгауэр доставили в больницу и прооперировали.

Пресненский суд Москвы 24 октября поместил злоумышленника под стражу до 23 декабря, против него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

По словам Грица, он напал на Фельгенгауэр из-за того, что она «сексуально изводила» его при помощи телепатии. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Теги: журналист , "Эхо Москвы" , Татьяна Фельгенгауер
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