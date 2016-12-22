В Якутии начали проверку после отравления воспитанников футбольной школы

Прокуратура Республики Якутия начала проверку после отравления 46 воспитанников детско-юношеской футбольной школы в городе Нерюнгри, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Воспитанники школы начали жаловаться на недомогание после ужина накануне, 25 октября. После осмотра семерых детей госпитализировали для обследования в инфекционное отделение в Нерюнгринскую центральную районную больницу. Еще 39 детей находится на амбулаторном лечении. «Все указанные дети обеспечивались питанием в столовой МОУ СОШ №15», — отмечается в сообщении.

В ходе проверки прокуратура оценит организацию питания детей в школьной столовой и соблюдения санитарных норм. Также было решено провести такую проверку во всех общеобразовательных учреждениях района.