Появилось видео первых минут после взрыва в Киеве

Опубликовано видео первых минут после взрыва в Киеве у здания телеканала «Эспрессо», в результате которого пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Видео разместил на своем сайте телеканал «112 Украина».

На кадрах лежит мужчина, он не двигается. Вокруг него стоит несколько человек, которые пытаются оказать ему помощь. На кадрах также виден дым. Телеканал со ссылкой на заместителя главного редактора «Эспрессо» Светлану Самойленко уточняет, что лежащий мужчина — охранник Мосийчука, который позже умер в больнице. «Журналисты канала чудом не пострадали, хотя шли в двух шагах от гостей эфира», — добавила она.

​Взрыв в Киеве у здания «Эспрессо» произошел 25 октября. Предположительно, взорвался припаркованный мотоцикл. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе Игорь Мосийчук и политолог Виталий Балу. Охранник депутата скончался по дороге в больницу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», его расследованием займется Служба безопасности Украины (СБУ).

Мосийчук позже рассказал о возможных заказчиках покушения. По его мнению, они «сидят в Москве, а исполнители — киевские». «Не исключено, что агентура среди патриотической среды», — отмечал он.

Игорь Мосийчук является депутатом Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко. Ранее он был заместителем командира батальона «Азов». В 2014 году в эфире «112 Украина» Мосийчук предложил отправить в Крым «поезд дружбы», чтобы «не допустить раскола Украины».

В 2015 году его арестовали и лишили депутатской неприкосновенности. Депутату вменяли пять статей УК Украины, в том числе «хулиганство», «вмешательство в деятельность судебных органов», «угрозу или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг» и другие. Позже суд признал незаконным его задержание и арест, а в 2016 году году Генпрокуратура Украины отозвала ходатайство об аресте депутата.