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Порошенко по телефону поздравил лидеров меджлиса с освобождением
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Порошенко по телефону поздравил лидеров меджлиса с освобождением
Политика, 07:12
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Порошенко по телефону поздравил лидеров меджлиса с освобождением

Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил двух лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, запрещенная в России) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с освобождением и высылкой из России, сообщает пресс-служба украинского президента. Оба активиста ранее были переданы российскими властями Турции.

«Я считаю, что сегодня Вы подарили надежду не только тем, кто боролся за ваше освобождение, а всем крымским татарам — правда все равно победит, и мы все равно вернем Крым. И что Украина восстановится, и мы точно будем вместе», — сказал он освобожденным лидерам меджлиса по телефону.

При этом Порошенко подчеркнул, что не будет их поздравлять со свободой, «ибо свобода будет тогда, когда мы с Вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму». Президент назвал Чийгоза и Умерова настоящими патриотами Украины. «Вы настоящие сыновья Украины и сыновья крымскотатарского народа. Вы продемонстрировали силу духа и я это приветствую, потому что вы настоящие герои», — обратился он к активистам. Он отметил, что за их освобождением стоят его договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые ранее нельзя было раскрывать. Порошенко отметил, что с нетерпением ждет их возвращения в Киев из Турции.

В ответ лидеры меджлиса поблагодарили Порошенко за усилия, приложенные к их освобождению. «Находясь в тюрьме, я им в лицо говорил — мой президент Порошенко. Я вам говорю это искренне, потому что Вы достойны этих слов », — сказал по телефону Ахтем Чийгоз.

Ахтем Чийгоз, замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа», был арестован в январе 2015 года. В сентябре 2017 года суд признал его виновным в организации беспорядков у стен парламента Крыма в феврале 2014 года. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы. Позднее еще один замглавы крымского меджлиса Ильми Умеров был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.

Накануне, 25 октября, стало известно, что Россия передала осужденных активистов Турции. Договоренность об этом была достигнута главами государств. Чийгоз и Умеров были отправлены на самолете из Анапы в Анкару.

Теги: Крым , Петр Порошенко , Меджлис
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