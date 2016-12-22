Трамп объявил о планах ввести режим ЧС в США из-за наркотиков

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен на следующей неделе ввести режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения наркотиков. О своих планах он рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

«На следующей неделе я намерен объявить чрезвычайное положение, состояние национального бедствия из-за наркотиков. Ситуация с опиоидами ужасающая», — рассказал президент.

При этом он отметил, что часть наркотиков попадает в страну из-за рубежа. В этой связи, подчеркнул Трамп, «нам нужна стена», — стена на границе с Мексикой, о планах строительства которой он неоднократно заявлял в ходе предвыборной компании и после избрания на пост главы Белого дома. «Одна из причин, по которой мы нуждаемся в этой стене — это наркотики. Забудьте о перемещении людей, нам нужна стена, чтобы остановить наркотики», — добавил он.

Это не первый случай, когда Трамп заявляет о необходимости введения чрезвычайного положения из-за распространения опиоидных препаратов, вызывающих зависимость. В прошлый раз он заговорил об этой мере в августе 2017 года, во время выступления в Нью-Джерси. Тогда, как писала The Washington Post, свои пояснения в связи с этим дал глава американского минздрава Том Прайс, ушедший позднее в отставку. Он объяснил, что введение режима чрезвычайной ситуации позволит властям страны избежать ряда законодательных ограничений, связывающих им руки.

Большое число смертей от передозировки опиоидными препаратами в США связано с широкой доступностью этих лекарств, выписываемых по рецептам врачей. Кроме того, из-за рубежа в страну поступают нелегальные наркотические препараты. В марте Дональдом Трампом была учреждена президентская комиссия по борьбе с так называемым «опиоидным кризисом». По данным (*pdf) комиссии, в период с 1999 года по 2015 в США от передозировки опиоидами погибли 560 тыс. человек. При этом значительную часть смертей комиссия отнесла на разрешенные и выписываемые по рецептам препараты перкосет (оксикодон) и оксиконтин.