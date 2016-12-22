На Камчатке перевернулась маршрутка с 11 пассажирами

На Камчатке маршрутный микроавтобус, в котором находились 11 человек, перевернулся на трассе. В результате два человека были госпитализированы, сообщает портал «Камчатка-Информ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла у поселка Раздольный. Водитель микроватобуса Ssang Young Estano, 42-летний мужчина не справился с управлением, после чего машину занесло. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

В МВД отметили, что водитель успел заранее предупредить пассажиров об угрозе аварии, благодаря чему остальные пассажиры смогли избежать травм.

В о вторник, 24 октября в Рязани маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Микроавтобус перевернулся. В результате аварии пострадали 18 человек.