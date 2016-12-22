В Хабаровске вынесли приговор избившему врача пациенту

В Хабаровске суд приговорил местного жителя, напавшего на врача, к году и восьми месяцам колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении регионального управления СКР.

Инцидент произошел летом 2017 года. Как писали «РИА Новости», вечером 22 июня 31-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на боли в животе. Когда врач проводил осмотр пациента, он заинтересовался татуировками покрывавшими его тело. Однако, после вопроса о татуировках, мужчина вышел из себя. «Пациент стал вести себя неадекватно, агрессивно, затем схватил стул и бросил его в сторону врача. Медицинский работник, избегая конфликта, вышел из кабинета. Злоумышленник догнал врача в коридоре, повалил на пол, нанес удары по телу», — говорится в сообщении СКР.

После нападения врач был госпитализирован. Коллеги диагностировали у него черепно-мозговую травму и вывих плеча. После этого доктор написал заявление в полицию.

В СКР отметили, что за время следствия мужчина, напавший за врача, признал свою вину и полностью раскаялся.