ВМС США оказали помощь иранским морякам после нападения пиратов

Военно-морские силы США оказали помощь иранским морякам, пострадавшим от нападения пиратов в районе острова Сокотра. Запрос об оказании помощи, несмотря на напряженные отношения между странами, поступил от Тегерана, говорится в заявлении центрального командования американского флота.

Нападение пиратов на иранское рыболовецкое судно произошло в Аравийском море, к югу от острова Сокотра. В результате три моряка были ранены. После инцидента Береговая охрана Ирана обратилась за помощью к американским ВМС.

«Береговая охрана Ирана обратилась к Центральному командованию ВМС США и попросила оказать помощью рыболовецкому судну. Центральное командование связалось с военно-морскими силами Европейского союза, которые направили патрульный самолет для изучения ситуации», — сообщило командование американского флота.

После отправки патрульного самолета к терпящему бедствие судну направились два корабля — эскадренный миноносец USS Howard и миноносец ВМС Японии JS Amagiri.

«Команда USS Howard морякам продовольствие и воду, оказала техническую поддержку и медицинскую помощь трем раненым гражданским морякам», — говорится в сообщении.

Район Индийского океана и Аравийского моря, прилегающий к побережью Сомали, считается одним из наиболее опасных для мореплавания с точки зрения пиратства. Для предотвращения нападений с 2009 года военные корабли страны НАТО проводят операцию Ocean Shield в этом регионе, производя патрулирование и сопровождение гражданских судов. Участие в международной операции принимали и корабли российского Военно-морского флота.