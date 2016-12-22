Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией

«Упростить» решение проблемы КНДР могло бы налаживание отношений Москвы и Вашингтона, полагает Дональд Трамп. По мнению президента США, в нормализации отношений двух стран нет ничего плохого

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном могло бы помочь в решении северокорейского кризиса. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения», — заявил он. По словам Трампа «было бы замечательно вести диалог с Китаем и Россией».

Трамп пояснил, что это связано с тем влиянием, которое имеет Россия. «Я не считаю, что в этом есть что-то плохое — это сильная страна, обладающая ядерным оружием. Я думаю, что у нас могут образоваться хорошие отношения», — сказал американский президент.

До этого, 22 октября Дональд Трамп заявил, что Китай начал помогать США в оказании экономического давления на Пхеньян. В числе мер давления американский президент, в частности, назвал ограничение поставок нефти в КНДР.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс 20 октября сообщила, что Вашингтон продолжает диалог с Россией по вопросам северокорейского урегулирования. При этом она отметила, что в российско-американских отношениях «многое зависит от России», будет ли она «плохим или хорошим игроком» и какой «тип отношений они хотят иметь».

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров назвал причиной, которая вызывает сложности во взаимодействии Кремля и Белого дома «русофобскую» позицию американского конгресса. «Пока игры [между Трампом и конгрессом] продолжаются, я сомневаюсь, что можно получить объективную реакцию на те или иные договоренности со стороны конгресса, учитывая русофобский раж, в который он вошел», — сказал Лавров.

Вскоре после этого заявления российского министра, 24 октября в здании конгресса США активист забросал Трампа, прибывшего на обсуждение налоговой реформы, российскими флажками. Мужчина, задержанный позднее полицией, выкрикивал в адрес президента обвинения в «сговоре с агентами российского правительства».