Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,39 EUR Нал. 68,47 67,49 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,22 +0,39 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5716,88 -28,46 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,33 -0,19% DJIA 23329,46 -0,48% Nasdaq 6563,89 -0,52% FTSE 7447,21 -1,05%
Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией
Лента новостей
Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией 04:24, Политика Собянин одобрил установку в Москве памятника Михаилу Булгакову 04:00, Общество Россия стала крупнейшим «экспортером» бойцов в «Исламское государство» 03:51, Политика Патриарх Кирилл «с пониманием» отнесся к приезду гастарбайтеров в Россию 03:27, Общество Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию 02:56, Политика Глава Минздрава рассказала о сокращении числа абортов в России 02:25, Общество Поклонская назвала «стыдливые шаги» зрителей победой над «Матильдой» 02:08, Политика СМИ узнали об эвакуации семи кинотеатров в Москве из-за угрозы взрыва 02:05, Общество МВД Украины признало взрыв в Киеве терактом 01:41, Общество Поклонская ответила на засекречивание дела о госизмене на Украине 01:23, Политика Полиция возбудила дело о гибели ребенка под колесами иномарки в Москве 01:08, Общество Трамп назвал дату публикации документов об убийстве Джона Кеннеди 00:52, Политика СКР проверит информацию о смерти активиста «Солидарности» Строганова 00:45, Общество МВД Украины обвинило во взрыве в Киеве российские спецслужбы 00:20, Общество Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН 00:13, Политика Европейские компании предупредили о последствиях из-за ограничения VPN 00:03, Технологии и медиа В Волгограде возбудили дело о гибели подростка в школе от ножевой раны 25 окт, 23:45, Общество Экспобанк договорился о покупке первого турецкого банка в России 25 окт, 23:38, Финансы Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда» 25 окт, 23:18, Общество В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 25 окт, 22:52, Общество СКР сообщил еще об одном раненом во время перестрелки в Ессентуках 25 окт, 22:43, Общество Власти Нидерландов разрешили не рассекречивать документы по MH17 25 окт, 22:35, Политика Погрузочные споры: четыре вопроса о дефиците вагонов на железной дороге 25 окт, 22:22, Бизнес Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы 25 окт, 22:18, Общество Убыток «ФК Открытие» вырос на 250 млрд руб. за месяц 25 окт, 22:08, Финансы Электрички не будут останавливаться на станции Выхино неделю 25 окт, 21:47, Общество ТМК освободит американскую «дочку» от обязательств на $500 млн 25 окт, 21:41, Бизнес Главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию 25 окт, 21:32, Общество
Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией
Политика, 04:24
0
Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией
«Упростить» решение проблемы КНДР могло бы налаживание отношений Москвы и Вашингтона, полагает Дональд Трамп. По мнению президента США, в нормализации отношений двух стран нет ничего плохого
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном могло бы помочь в решении северокорейского кризиса. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения», — заявил он. По словам Трампа «было бы замечательно вести диалог с Китаем и Россией».

Трамп пояснил, что это связано с тем влиянием, которое имеет Россия. «Я не считаю, что в этом есть что-то плохое — это сильная страна, обладающая ядерным оружием. Я думаю, что у нас могут образоваться хорошие отношения», — сказал американский президент.

До этого, 22 октября Дональд Трамп заявил, что Китай начал помогать США в оказании экономического давления на Пхеньян. В числе мер давления американский президент, в частности, назвал ограничение поставок нефти в КНДР.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс 20 октября сообщила, что Вашингтон продолжает диалог с Россией по вопросам северокорейского урегулирования. При этом она отметила, что в российско-американских отношениях «многое зависит от России», будет ли она «плохим или хорошим игроком» и какой «тип отношений они хотят иметь».

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров назвал причиной, которая вызывает сложности во взаимодействии Кремля и Белого дома «русофобскую» позицию американского конгресса. «Пока игры [между Трампом и конгрессом] продолжаются, я сомневаюсь, что можно получить объективную реакцию на те или иные договоренности со стороны конгресса, учитывая русофобский раж, в который он вошел», — сказал Лавров.

Вскоре после этого заявления российского министра, 24 октября в здании конгресса США активист забросал Трампа, прибывшего на обсуждение налоговой реформы, российскими флажками. Мужчина, задержанный позднее полицией, выкрикивал в адрес президента обвинения в «сговоре с агентами российского правительства».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: КНДР , Дональд Трамп
Главное
DJ Тото будет продвигать российскую заявку «Экспо-2025» Екатеринбург
Материалы по теме
Трампа закидали российскими флагами в здании конгресса Политика
Трамп впервые рассказал о помощи Китая в экономическом давлении на КНДР Политика
WSJ узнала о новом расследовании против экс-главы штаба Трампа в США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку