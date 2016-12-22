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Собянин одобрил установку в Москве памятника Михаилу Булгакову
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Собянин одобрил установку в Москве памятника Михаилу Булгакову
Общество, 04:00
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Собянин одобрил установку в Москве памятника Михаилу Булгакову

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке в Москве памятника писателю Михаилу Булгакову, сообщает «Интерфакс». Он будет установлен в центре Москвы до конца 2018 года.

Памятник появится на Большой Пироговской улице, возле музея писателя. Финансировать его установку будет Международный благотворительный фонд Петра Чайковского. Расходы по благоустройству прилегающей территории на себя возьмет префектура Центрального административного округа столицы.

Иницатива об установке памятника Булгакову появилась к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова в 2016 году. В поддержку этой идеи выступил фонд Чайковского. Как сообщало агентство «Москва», автором скульптуры был выбран Георгий Франгулян.

Изначально планировалось, что памятник появится на Патриарших прудах, где происходило действие его романа «Мастер и Маргарита». Однако авторам проекта не удалось согласовать место его установки с местными жителями, после чего памятник решили перенести. В итоге, в декабре 2016 года московская комиссия по монументальному искусству одобрила его установку на Большой Пироговской, у музея Булгакова.

До этого в Москве не было ни одного официально установленного памятника Михаилу Булгакову.

В конце августа российский Forbes включил писателя в список ста самых влиятельных россиян с 1917 года.

Теги: Михаил Булгаков
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