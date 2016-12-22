Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,39 EUR Нал. 68,47 67,49 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,22 +0,39 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5737,20 -8,14 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,39 -0,09% DJIA 23329,46 -0,48% Nasdaq 6563,89 -0,52% FTSE 7447,21 -1,05%
Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию
Лента новостей
Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию 02:56, Политика Глава Минздрава рассказала о сокращении числа абортов в России 02:25, Общество Поклонская назвала «стыдливые шаги» зрителей победой над «Матильдой» 02:08, Политика СМИ узнали об эвакуации семи кинотеатров в Москве из-за угрозы взрыва 02:05, Общество МВД Украины признало взрыв в Киеве терактом 01:41, Общество Поклонская ответила на засекречивание дела о госизмене на Украине 01:23, Политика Полиция возбудила дело о гибели ребенка под колесами иномарки в Москве 01:08, Общество Трамп назвал дату публикации документов об убийстве Джона Кеннеди 00:52, Политика СКР проверит информацию о смерти активиста «Солидарности» Строганова 00:45, Общество МВД Украины обвинило во взрыве в Киеве российские спецслужбы 00:20, Общество Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН 00:13, Политика Европейские компании предупредили о последствиях из-за ограничения VPN 00:03, Технологии и медиа В Волгограде возбудили дело о гибели подростка в школе от ножевой раны 25 окт, 23:45, Общество Экспобанк договорился о покупке первого турецкого банка в России 25 окт, 23:38, Финансы Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда» 25 окт, 23:18, Общество В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 25 окт, 22:52, Общество СКР сообщил еще об одном раненом во время перестрелки в Ессентуках 25 окт, 22:43, Общество Власти Нидерландов разрешили не рассекречивать документы по MH17 25 окт, 22:35, Политика Погрузочные споры: четыре вопроса о дефиците вагонов на железной дороге 25 окт, 22:22, Бизнес Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы 25 окт, 22:18, Общество Убыток «ФК Открытие» вырос на 250 млрд руб. за месяц 25 окт, 22:08, Финансы Электрички не будут останавливаться на станции Выхино неделю 25 окт, 21:47, Общество ТМК освободит американскую «дочку» от обязательств на $500 млн 25 окт, 21:41, Бизнес Главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию 25 окт, 21:32, Общество Украина подала к России иск в ЕСПЧ по событиям в Донбассе 25 окт, 21:21, Политика Потенциальный покупатель «ВИМ-Авиа» предложил план оздоровления компании 25 окт, 21:20, Бизнес Думская оппозиция откажется голосовать за проект бюджета 25 окт, 21:14, Политика Депутаты разрешат самостоятельно снаряжать патроны к нарезному оружию 25 окт, 21:02, Политика
Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию
Политика, 02:56
0
Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что телеведущая может сменить фамилию перед тем, как пойти на выборы президента. Свой комментарий она дала «Известиям».

«Но я не могу ни опровергнуть и ни сказать: «Да, действительно мы это обсуждали». Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка», — сказала Чудинова. Она пояснила, что в среду, 25 октября не встречалась с Собчак и поэтому не знает о ее конкретных планах по поводу смены фамилии.

До этого в интервью «Дождю» Чудинова заявила, что впервые слышит о подобной идее. «Супер идея, я впервые от вас это слышу», — сказала пресс-секретарь Собчак.

О планах телеведущей сменить фамилию перед выборами сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на ее знакомых. По словам одного из них, в новом варианте имени Собчак может появиться фраза «Против всех» — таким образом, ее фамилия может стать двойной. Двое ее знакомых заявили о том, что Собчак намерена полностью поменять имя или фамилию на «Против всех». В таком случае, эта фраза появится под видом ее имени в избирательном бюллетене несмотря на то, что одноименная графа не используется в России с 2006 года.

Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» в бюллетени
Политика

Объявляя о своих планах баллотироваться на пост президента в 2018 году 18 октября Собчак приравняла свое участие в выборах к возвращению графы «против всех». «Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех»... Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!», — заявила она.

Теги: Ксения Собчак , Выборы
Главное
Россия стала главным «экспортером» бойцов в «Исламское государство» Политика
Материалы по теме
Главным политконсультантом Собчак стал Станислав Белковский Политика
Рашкин потребовал от ФСБ и Генпрокуратуры проверить слова Собчак о Крыме Политика
Собчак ответила на слова Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку