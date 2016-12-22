Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что телеведущая может сменить фамилию перед тем, как пойти на выборы президента. Свой комментарий она дала «Известиям».

«Но я не могу ни опровергнуть и ни сказать: «Да, действительно мы это обсуждали». Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка», — сказала Чудинова. Она пояснила, что в среду, 25 октября не встречалась с Собчак и поэтому не знает о ее конкретных планах по поводу смены фамилии.

До этого в интервью «Дождю» Чудинова заявила, что впервые слышит о подобной идее. «Супер идея, я впервые от вас это слышу», — сказала пресс-секретарь Собчак.

О планах телеведущей сменить фамилию перед выборами сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на ее знакомых. По словам одного из них, в новом варианте имени Собчак может появиться фраза «Против всех» — таким образом, ее фамилия может стать двойной. Двое ее знакомых заявили о том, что Собчак намерена полностью поменять имя или фамилию на «Против всех». В таком случае, эта фраза появится под видом ее имени в избирательном бюллетене несмотря на то, что одноименная графа не используется в России с 2006 года.

Объявляя о своих планах баллотироваться на пост президента в 2018 году 18 октября Собчак приравняла свое участие в выборах к возвращению графы «против всех». «Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех»... Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!», — заявила она.