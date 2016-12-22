Глава Минздрава рассказала о сокращении числа абортов в России

За последние пять лет в России на четверть сократилось число абортов. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Благодаря нашей работе за 2016 год на 58 тысяч сократилось число абортов, это 8,5%, и за пять лет — на 250 тысяч, на 25%», — рассказала министр. Скворцова связала сокращение числа абортов с профилактикой искусственного прерывания беременности, которую проводит ведомство. В России за последние годы, по словам главы Минздрава открылось 1,5 тыс. кабинетов по профилактике абортов при медицинских учреждениях.

Свое заявление Скворцова сделала на Общецерковном съезде по социальному служению, который проводится РПЦ в Москве.

В августе правительство озвучило планы сократить число абортов в России на 30% к 2025 году. Добиться этого кабмин намерен с помощью пропаганды отказа от искусственного прерывания беременности. К 1 марта 2018 года правительство пообещало запустить в России информационно-коммуникационную кампанию по формированию «здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья».