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Поклонская ответила на засекречивание дела о госизмене на Украине
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Поклонская ответила на засекречивание дела о госизмене на Украине
Политика, 01:23
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Поклонская ответила на засекречивание дела о госизмене на Украине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Facebook прокомментировала решение Генпрокуратуры Украины провести дело о ее госизмене в закрытом режиме. В своем Facebook она назвала это признаком «слабости» киевских властей.

«Еще одним показателем слабости, действующего антинародного украинского режима, явилось решение о засекречивании судебного рассмотрения моего уголовного дела в Печерском районном суде города Киева», — заявила она. По мнению Поклонской, причиной этого решения стало то, что у украинских властей «не хватает ни сил, ни ресурсов, ни времени (потому что их время сочтено) провести открытое судебное слушание и позволить рассказать мне в публичном судебном заседании об их преступлениях против украинского народа».

О том, что процесс по обвинению Поклонской в госизмене пройдет в закрытом режиме сообщил адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы Поклонской в суде. «Судебные заседания по этому делу проводятся в закрытом режиме. От общественности скрывают сам факт расследования. Следствие и суд допускают грубейшие нарушения, которые дискредитируют позицию Украины. Создается впечатление, что влиятельные лица не хотят, чтобы подробности событий 2014 года в Крыму стали достоянием общественности», — заявил он. По словам Могильницкого, прокуратура не допускает адвокатов к защите. 

«Я и мои коллеги из адвокатского объединения «Могильницкий и Партнеры» представляя интересы Сергея Аксёнова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской столкнулись с грубейшими нарушениями прав наших клиентов, ограничением наших адвокатских полномочий и нарушением украинского законодательства со стороны прокуратуры и суда. У нас на руках более 20 судебных решений, обязывающих прокуратуру допустить нас к защите. Действия прокуроров судом признаны незаконными. Тем не менее, мы продолжаем получать отказы», — рассказал адвокат.

Теги: Наталья Поклонская , госизмена
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